СБУ завела шесть дел о посягательстве на жизнь и угрозах убийства Зеленского

СБУ сообщила о шести уголовных делах по фактам посягательства на жизнь и угроз Зеленскому

Служба безопасности Украины (СБУ) завела шесть уголовных дел по фактам посягательства на жизнь и угрозах убийства президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Українськi Новини».

С 20 мая 2019 года СБУ проводила досудебное расследование четырех дел о посягательстве на жизнь Зеленского и двух дел об угрозах убийством и нанесения вреда здоровью президента. Кто именно совершил эти правонарушения, в спецслужбе не уточнили.

Как напоминает «Страна.ua», в октябре 2019 года депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» София Федина и волонтер Маруся Зверобой опубликовали в социальных сетях видео, на котором нецензурно высказывались в адрес Зеленского и желали ему смерти. После этого их заподозрили в угрозах убийством президенту.

Зверобой в суде пообещала «выесть мозг» Зеленскому.

