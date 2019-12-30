Украинский ведущий пообещал выпороть Зеленского розгами на конюшне

Сергей Поярков, ведущий украинского телеканала «Прямой», которого связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко, пообещал выпороть действующего главу государства Владимира Зеленского розгами. Об этом он заявил в эфире своей программы «Поярков News». Запись эфира доступна на YouTube.

Поярков назвал президента «невоспитанным зеленым чмом» из-за уголовных дел, которые были возбуждены в отношении волонтера Маруси Зверобой и депутата Верховной Рады от партии Порошенко «Европейская солидарность» Софии Федины. Ведущий призвал граждан Украины «воспитывать» Зеленского.

«Вы — моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться. Все поняли? А ну быстро побежали исполнять!» — закончил свою речь Поярков.

Скандальные заявления Маруси Зверобой были сделаны в конце октября на YouTube-канале Федины. В видео под названием «Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний...» Зверобой нецензурно критикует политику президента, после чего перечисляет ситуации его возможной смерти.

28 ноября в связи с произошедшим сотрудники Государственного бюро расследований и бойцы подразделения Службы безопасности Украины «Альфа» провели обыск в доме Зверобой.

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