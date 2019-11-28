В доме угрожавшей Зеленскому расправой националистки начался обыск

В доме волонтера и экс-главы добровольческого подразделения Вооруженных сил Украины «Марусины медведи» Марии Зверобой проходит обыск. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в адвокатских кругах.

Следственные действия ведут сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и бойцы подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) «Альфа».

Источник «Страны» уточняет, что следователи угрожали выломать дверь, связи со Зверобой в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что ГБР передало в Генеральную прокуратуру страны проект подозрения в отношении депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Софии Федины о возможной угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Федина раскритиковала Зеленского после его спора с добровольцами в Донбассе. «Так разговаривать с нашими защитниками даже не все сепаратисты себе позволяли. Кто-то думает, что он бессмертный», — говорится в подписи к видео с участием Зеленского.

Позже на YouTube-канале Федины появилось видео под названием «Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний...», где волонтер Маруся Зверобой нецензурно критикует политику президента, после чего они переходят к перечислению ситуаций его возможной смерти.

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