Соратницу Порошенко отправят под суд из-за угроз Зеленскому

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру страны проект подозрения в отношении депутата Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность» Софии Фединой о возможной угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Кроме этого, в прокуратуру направлен проект согласия на снятие с Фединой депутатской неприкосновенности и привлечения ее к уголовной ответственности.

Подозрение парламентарию предъявлено по статье об угрозе убийством в отношении президента, максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.

Федина раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского после его спора с добровольцами в Донбассе. «Так разговаривать с нашими защитниками даже не все сепаратисты себе позволяли. Кто-то думает, что он бессмертный», — говорится в подписи к видео с участием Зеленского.

Позже на YouTube-канале Фединой появилось видео под названием «Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний...», где волонтер Маруся Звиробой нецензурно критикует политику президента, после чего они переходят к перечислению ситуаций его возможной смерти.

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