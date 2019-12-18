Отец Зеленского объяснил слова о критикующей сына тупой биомассе

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр объяснил свои слова о «тупой биомассе», критикующей политику его сына. Его слова приводит «Страна.ua».

Александр Зеленский пояснил, что произнес эти слова на эмоциях и не хотел ими никого обидеть. «Я имел в виду только тех купленных людей, которые протестовали под офисом президента накануне парижской встречи», — сказал он.

Ранее в интервью «Стране.ua» Александр Зеленский заявил, что разочарование в политике его сына испытывают тупые люди, а умные понимают, что главой государства стал честный человек, который демонстрирует свое желание изменить страну к лучшему. «О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта?» — возмутился он.

Националистически настроенная часть украинского общества расценивает миротворческие усилия команды Зеленского как капитуляцию. С момента подписания «формулы Штайнмайера» в октябре они устраивают массовые протесты по всей стране, которые продолжаются до сих пор. В преддверии «нормандского саммита» около 100 человек провели ночь в палаточном городке, который протестующие разбили перед зданием офиса президента Украины. Они отказывались расходиться, пока не будут обнародованы результаты встречи «нормандской четверки».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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