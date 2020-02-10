Угрожавшая Зеленскому националистка в суде пообещала выесть президенту мозг

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру и экс-главе добровольческого подразделения Вооруженных сил Украины «Марусины медведи» Марусе Зверобой, которая, по мнению следствия, угрожала убить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет «Страна.ua».
«Если Зеленский испугался моего предупреждения — я выем ему мозг. Пусть это трактуют, как каннибализм... Мне по хрену вообще будет у меня браслет, не будет», — пообещала националистка, комментируя решение суда. Она добавила, врагов нужно уничтожать, где бы они ни были, подчеркнув, что линия фронта переместилась в Киев.
Зверобой инкриминируют совершение преступления по ч. 1 статьи 346 («Угроза убийством президенту») Уголовного кодекса Украины.
Скандальные заявления Зверобой были сделаны в конце октября на YouTube-канале депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Софии Федины. В видео под названием «Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний...» Зверобой нецензурно критикует политику президента, после чего перечисляет ситуации его возможной смерти.
28 ноября в связи с произошедшим сотрудники Государственного бюро расследований и бойцы подразделения Службы безопасности Украины «Альфа» провели обыск в доме Зверобой.