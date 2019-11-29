В «Слуге народе» объяснили желание «приглушить» свободу слова

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что слова депутата Ольги Василевской-Смаглюк о необходимости ограничить свободу слова не являются официальной позицией партии. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Кравчук подчеркнула, что Василевская-Смаглюк не входит в профильные комитеты парламента (по свободе слова или гуманитарной и информационной политике), чтобы трактовать ее слова как официальную позицию фракции.

Также, по словам Кравчук, внутри фракции этот вопрос не обсуждался. Она подчеркнула, что руководство фракции не имеет претензий к Василевской-Смаглюк, так как считает, что ее слова были вырваны из контекста.

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Ранее Василевская-Смаглюк заявила, что свобода слова на Украине «настолько сильна», «что ее пора бы уже приглушить». Она также отметила, что сделать это необходимо «из уважения к институту президентства», порекомендовав противникам власти «фильтровать свою речь». Свою точку зрения депутат выразила, комментируя обыски, прошедшие у активистки и ветерана антитеррористической операции в Донбассе Маруси Зверобой, которая ранее высказывала угрозы в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Скандальные заявления Маруси Зверобой были сделаны в конце октября на YouTube-канале депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Софии Фединой. В видео под названием «Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний...» Зверобой нецензурно критикует политику президента, после чего перечисляет ситуации его возможной смерти.

28 ноября в связи с произошедшим сотрудники Государственного бюро расследований и бойцы подразделения Службы безопасности Украины «Альфа» провели обыск в доме Зверобой.

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