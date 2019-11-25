На Украине предложили ввести уголовную ответственность за фейки

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что для журналистов, которые занимаются подготовкой заказных материалов за деньги, необходимо ввести уголовную ответственность. Об этом он рассказал в интервью изданию «НВ».

«Например, за что может маячить уголовная ответственность? Когда я, как некое третье лицо, пришел к вам и сказал — вот вам 10 тысяч долларов [США], напишите, пожалуйста, статью о чем-то, что не является правдой, с целью некоего специального результата, который я хочу получить в общественном мнении», — сказал чиновник.

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Он приравнял распространение фейков СМИ к государственной измене. Бородянский считает, что мнения журналистов, которые они публикуют в статьях, могут угрожать национальным интересам Украины.

По его мнению, в журналистском сообществе должна появиться организация, которая будет определять профессиональные стандарты и выдавать или забирать журналистские удостоверения. Бородянский заявил, что такой орган должен определять «степень манипулятивности» СМИ, а также предупреждать журналистов, когда к ним должны прийти с обыском сотрудники правоохранительных органов.

Идею введения контроля над украинскими журналистами министр объяснил информационной войной с Россией, которую ведет страна.

18 октября партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила президента Украины Владимира Зеленского и депутатов партии «Слуга народа» в уничтожении свободы слова в стране. Оппозиция заявила, что действия украинской власти скоординированы для «расправы» над деятельностью неподконтрольных им СМИ.

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