Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках

В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались вооруженные люди в масках и якобы ранили ведущего. Фрагмент марафона «Атака на свободу слова» опубликован на YouTube.

Нападение оказалось инсценировкой. Мужчины в камуфляжной одежде вбежали в студию и начали выкрикивать угрозы на русском языке. Они сделали вид, что стреляют, при этом звуки выстрелов были сымитированы. Услышав стрельбу, ведущий упал на пол. Затем нападавшие сделали с ним селфи, пожелали хорошего эфира и покинули студию.

«Гордон.ua» сообщает, что таким образом сотрудники телеканала отреагировали на действия правоохранителей, которые накануне провели обыски у владельца «Прямого», политика Владимира Макеенко. Канал называет происходящее наступлением на свободу слова.

Телеканал «Прямой» связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Во время президентских выборов весной 2019 года телеканал критиковали за пиар Порошенко и нападки на его оппонентов Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко.

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