Украинский телеканал устроит флешмоб в поддержку обругавшего Путина журналиста

Украинский телеканал «Прямой» проведет флешмоб в поддержку грузинского ведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина на канале «Рустави 2». Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники на телеканале.

По словам собеседника издания, акция пройдет в среду, 10 июля. Журналисты намерены устроить матерный флешмоб, поскольку Габуния употреблял нецензурную лексику. Подробности акции источник не сообщил.

Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина. Это спровоцировало акции протеста возле здания «Рустави 2». Митингующие скандировали «Грузия без Рустави 2» и требовали отставки телеведущего и руководства канала.

Телеканал «Прямой» связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Формальным владельцем медиаресурса является украинский политик Владимир Макеенко. Во время президентских выборов весной 2019 года телеканал критиковали за пиар Порошенко и нападки на его оппонентов Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко.

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