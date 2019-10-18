Корчевников описал поездку в когда-то встретивший его топорами Киев

Телеведущий и генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников рассказал о своих впечатлениях от поездки в Киев, где он участвовал в международном фестивале православного кино «Покров». Интервью с ведущим опубликовала «Комсомольская правда».

Корчевников заявил, что везде к нему относились тепло, и он чувствовал себя «гостем в гостеприимном доме». «Те дома киевлян, где я оказывался, — это дома, из которых не хотелось уходить», — отметил он.

Ведущий добавил, что в 2013 году у него были другие впечатления от посещения украинской столицы. Он вспомнил, что в тот свой визит ходил по баррикадам на Майдане и показывал паспорт людям в балаклавах, которые показывали ему в ответ топоры на поясе и говорили: «Вот мой аргумент» (в этот период на Украине начались массовые акции протеста против неподписания руководством страны соглашения об ассоциации с ЕС, позже получившие название Евромайдан — прим. «Ленты.ру»).

По словам Корчевникова, тогда ему казалось, что Киев, который он любит, «притаился, ушел под воду как Китеж-град». Однако в этот приезд ведущий ощутил возвращение столицы в прежнее состояние.

Он также упомянул, что много говорил со священниками, но ни разу не касался политики или актуальных событий. Кроме того, Корчевников хорошо отозвался о фестивале «Покров», где он «поучаствовал в интереснейшей дискуссии».

Во время своего визита в Киев Корчевников посетил несколько монастырей, Владимирский кафедральный собор и Киево-Печерскую лавру. Он рассказывал о своей поездке подписчикам в Instagram. В одном из опубликованных видео ведущий попросил денег на восстановление больницы.

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