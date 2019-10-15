Корчевников показал фото из Киева и попросил денег

Телеведущий Борис Корчевников показал фото и видео из Киева, куда он приехал на международный фестиваль православного кино «Покров». Снимки доступны на его странице в Instagram.
Корчевников рассказал подписчикам, что в Киеве смотрят телеканал «Спас», генеральным директором которого он является с 2017 года, и поблагодарил жюри фестиваля за награду. Корчевникову вручили специальный диплом «За личный творческий вклад в развитие духовной православной культуры и утверждение христианских идеалов».
Кроме того, Корчевников посетил Введенский монастырь, Архангело-Михаайловский Зверинецкий пещерный монастырь, а также Владимирский кафедральный собор и Киево-Печерскую лавру. «Где Киев, немного Афон», — написал он.
Ведущий также запечатлел себя на главной улице Киева — Крещатике, и вспомнил, как летом 2013 года вел на ней концерт в День Крещения. «Видел море людей до самого Майдана и дальше. Их радость и еще какое-то наше общее чувство, которое и теперь передать сложно. Но оно никуда не делось на самом деле», — заметил Корчевников.
Корчевников встретился со священником Александром Клименко, одержавшим победу в украинском шоу «Голос». В последнем опубликованном видео ведущий попросил подписчиков помочь восстановить больницу с храмом святого Агапита в Киево-Печерской лавре.
Часть подписчиков Корчевникова благодарили его за фото и радовались тому, что он приехал на Украину. Однако некоторые недоумевали, почему ведущий собирает деньги на восстановление здания на Украине. «Я к вам с большим уважением отношусь, но у нас в провинциях столько больниц надо восстанавливать. Почему Украина?» — писала Inna_rozova13.
В 2014 году Корчевников вошел в список российских журналистов, которым мог быть запрещен въезд на территорию Украины. Список был составлен национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины и был направлен в Службу безопасности Украины. В список наряду с Корчевниковым вошли 49 российских журналистов, среди которых были руководители ряда российских телеканалов и ведущие корреспонденты этих каналов.
Позднее стало известно, что СБУ запретила въезд в страну 35 российским работникам СМИ. Ограничения вводятся на срок от трех до пяти лет. Информация о том, кому конкретно запрещен въезд на территорию Украины, не раскрывалась.