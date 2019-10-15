Корчевников показал фото из Киева и попросил денег

Телеведущий Борис Корчевников показал фото и видео из Киева, куда он приехал на международный фестиваль православного кино «Покров». Снимки доступны на его странице в Instagram.

Корчевников рассказал подписчикам, что в Киеве смотрят телеканал «Спас», генеральным директором которого он является с 2017 года, и поблагодарил жюри фестиваля за награду. Корчевникову вручили специальный диплом «За личный творческий вклад в развитие духовной православной культуры и утверждение христианских идеалов».

В Киеве смотрят Спас. Спасибо за тёплые слова о канале и за награду Международного фестиваля православного кино «Покров». Фото опубликовано @b.korchevnikov

Кроме того, Корчевников посетил Введенский монастырь, Архангело-Михаайловский Зверинецкий пещерный монастырь, а также Владимирский кафедральный собор и Киево-Печерскую лавру. «Где Киев, немного Афон», — написал он.

Где Киев немного Афон. Зверинецкий пещерный монастырь. Фото опубликовано @b.korchevnikov

Ведущий также запечатлел себя на главной улице Киева — Крещатике, и вспомнил, как летом 2013 года вел на ней концерт в День Крещения. «Видел море людей до самого Майдана и дальше. Их радость и еще какое-то наше общее чувство, которое и теперь передать сложно. Но оно никуда не делось на самом деле», — заметил Корчевников.

Крещатик - это название главной улицы Киева в честь Крещения Руси. Я помню лето 2013-го, когда вел здесь концерт в День Крещения. И видел море людей до самого Майдана и дальше. Их Радость и ещё какое-то наше общее чувство, которое и теперь передать сложно. Но оно никуда не делось на самом деле. Фото опубликовано @b.korchevnikov

Корчевников встретился со священником Александром Клименко, одержавшим победу в украинском шоу «Голос». В последнем опубликованном видео ведущий попросил подписчиков помочь восстановить больницу с храмом святого Агапита в Киево-Печерской лавре.

Часть подписчиков Корчевникова благодарили его за фото и радовались тому, что он приехал на Украину. Однако некоторые недоумевали, почему ведущий собирает деньги на восстановление здания на Украине. «Я к вам с большим уважением отношусь, но у нас в провинциях столько больниц надо восстанавливать. Почему Украина?» — писала Inna_rozova13.

В 2014 году Корчевников вошел в список российских журналистов, которым мог быть запрещен въезд на территорию Украины. Список был составлен национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины и был направлен в Службу безопасности Украины. В список наряду с Корчевниковым вошли 49 российских журналистов, среди которых были руководители ряда российских телеканалов и ведущие корреспонденты этих каналов.

Позднее стало известно, что СБУ запретила въезд в страну 35 российским работникам СМИ. Ограничения вводятся на срок от трех до пяти лет. Информация о том, кому конкретно запрещен въезд на территорию Украины, не раскрывалась.

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