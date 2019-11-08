Скабеева назвала «вооруженный захват» украинского канала сумасшествием

Телеведущая Ольга Скабеева назвала сумасшествием инсценировку захвата в эфире украинского телеканала «Прямой». Свой комментарий и ролик с записью происходящего она разместила в Telegram-канале.

«С ума посходили!» — заявила ведущая, заметив, что это «эпохальное видео», по которому можно поставить «диагноз». Она описала произошедшее и заметила, что этот инцидент оказался шуткой.

Ранее в студию «Прямого» по время марафона «Атака на свободу слова» с криками ворвались вооруженные люди и ранили ведущего. Тот упал на пол. Однако инцидент оказался постановочным: спустя некоторое время «преступники» сделали фото с ведущим, пожелали ему хорошего эфира и ушли.

Позднее стало известно, что инсценировка была реакцией на недавние обыски у владельца канала Владимира Макеенко. Сотрудники канала сочли эти действия нападками на свободу слова.

Телеканал «Прямой» нередко связывают с бывшим украинским президентом Петром Порошенко. К примеру, во время выборов президента страны в 2019 году канал подвергался критике за нападки на Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского и пиар Порошенко.

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