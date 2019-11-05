Украину включили в пятерку самых опасных стран для журналистов

Международная федерация журналистов (МФЖ) включила Украину в число пяти стран с самым высоким уровнем опасности для работы сотрудников СМИ. Об этом сообщает портал «Українські Новини» со ссылкой на МФЖ.

Организация начала кампанию «Конец безнаказанности за преступления против журналистов». Ее целью является привлечение внимания к проблемам безопасности журналистов во всем мире. В этом году организация решила уделить внимание пяти странам: Филиппинам, Сомали, Перу, Палестине и Украине.

Материалы по теме Мова против русского Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского

Особенно опасным для журналистов городом в МФЖ называют Киев. С 1995 года на Украине были убиты 16 журналистов, включая семь иностранных (один итальянец и шестеро россиян). Международные эксперты отмечают, что ни одно убийство не было расследовано украинскими правоохранителями в полном объеме.

Кроме того, особую обеспокоенность федерации вызывает тот факт, что украинскими СМИ владеют в основном олигархи, что приводит к цензуре с ограничениям работы журналистов. В МФЖ напомнили также о последней президентской кампании на Украине, когда несколько журналистов заявило об угрозах.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко рассказал, что в стране каждый пятый день нападают на сотрудников СМИ, передает РИА Новости. По его словам, в 2019 году на Украине было зафиксировано 60 нападений на журналистов.

18 октября партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила президента Украины Владимира Зеленского и депутатов партии «Слуга народа» в уничтожении свободы слова в стране. Оппозиция заявила, что действия украинской власти скоординированы для «расправы» над деятельностью неподконтрольных им СМИ.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!