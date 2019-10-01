Напавшую на журналиста помощницу Зеленского потребовали отправить в отставку

Организация украинских журналистов потребовала уволить пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель. С открытым обращением выступило общество независимых журналистов «Инициатива 34» на своей странице в Facebook.

Поводом для требования стало опубликованное 27 сентября видео, на котором видно, как Мендель несколько раз оттолкнула украинского журналиста проекта «Схемы» Сергея Андрушко, когда он пытался задать вопрос Зеленскому, а также руководителю офиса президента Андрею Богдану.

«В связи с непрофессионализмом, неэтичным поведением и провоцированием искусственных конфликтов требуем освободить Юлию Мендель от должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. От офиса президента и Юлии Мендель ожидаем извинений перед нашим коллегой Сергеем Андрушко», — говорится в обращении.

В ответ на критику со стороны журналистов Мендель на своей странице в Facebook пояснила, что обеспечивала безопасность главы государства. Она назвала Андрушко «не самым галантным джентльменом», заверив, что не толкала его, а «останавливала».

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«Хотим цивилизованного поведения — давайте на цивилизованное "нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки», — написала пресс-секретарь. При этом Мендель добавила, что ее просьбы к нему действительно «не дотягивают до высоких стандартов», уклонившись, однако, от извинений.

Под обращением подписались сотрудники телеканала «Громадське», журналисты издания Bihus.Info и редактор-основатель издания «Украинская правда» Алена Притула.

Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины был создан в сентябре. Одной из его задач является разработка рекомендаций для государственных органов по вопросам безопасности и социальный защиты журналистов, а также выработка единого стандарта журналистики.

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