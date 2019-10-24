Журналистов призвали помочь расследовать дела против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины призвало журналистов помочь в расследовании уголовных дел против бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом ведомство написало в своем Facebook.

В частности следователи ГБР просят украинскую службу «Радио Свобода» передать данные, полученные авторами программы «Схемы» о тайном отпуске семьи Порошенко на Мальдивских островах.

«Учитывая, что Петр Порошенко не дает показаний, для установления всех обстоятельств в рамках этого производства нам нужна ваша помощь», — заявляют в ведомстве. По словам ГБР, эти данные помогут в расследовании уголовного производства в отношении «вероятной незаконной переправки через государственную границу бывшего президента Украины и других должностных лиц».

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Дело по факту поездки Порошенко на Мальдивы с семьей в начале 2018 года было возбуждено в августе. Следователи проверяют информацию о том, что экс-глава государства и его родные пользовались поддельными паспортами на вымышленные имена. Об изготовлении для них таких документов Службой безопасности Украины (СБУ) журналисты узнали в апреле.

Как сообщали СМИ, неделя на Мальдивах в пятизвездочном отеле Cheval Blanc Randheli на самой дорогой вилле обошлась Порошенко минимум в полмиллиона долларов. С ним было еще девять человек — семеро взрослых и двое детей.

Всего ГБР открыло 14 уголовных дел против Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ГБР проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года.

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