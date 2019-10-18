В партии Порошенко назвали его панамские офшоры российской пропагандой

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» обвинила журналистку канала «1+1» Наталью Мосейчук в «российской пропаганде». Официальное заявление опубликовано на сайте партии.

«Во время программы "Право на власть" ведущая Наталья Мосейчук позволила себе откровенную ложь в отношении президента Украины [Владимира Зеленского], заявляя о якобы уголовных правонарушениях в связи с мифическими "панамскими офшорами" Петра Порошенко», — говорится в заявлении партии.

В «Европейской Солидарности» отмечают, что представители партии не были приглашены в студию и не могли ответить на обвинения. По мнению политической силы, это свидетельствует о политической ангажированности телеканала. Партия подчеркивает, что «приемы российской пропаганды недопустимы в профессиональной свободной журналистике».

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Об открытии в Панаме уголовного дела против Порошенко сообщалось в августе. Производство открыли по статье 254 УК Панамы («Преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов»). Экс-советник бывшего украинского лидера Виктора Януковича юрист Андрей Портнов дал панамской прокуратуре показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств.

Всего ГБР открыло 12 уголовных дел против Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ведомство проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года.

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