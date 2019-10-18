Зеленского обвинили в уничтожении свободы слова на Украине

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила президента Украины Владимира Зеленского и депутатов партии «Слуга народа» в уничтожении свободы слова в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политической силы.

Оппозиция заявила, что действия украинской власти скоординированы для «расправы» над деятельностью неподконтрольных им СМИ. В партии осудили отказ комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова поддержать предложение его председателя, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича, обратиться к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой отозвать иск об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.

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17 октября Рада приняла постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) по обеспечению противодействия информационному влиянию России. ВСК займется также изучением обстоятельств покупки ведущих оппозиционных телеканалов страны — NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Ранее стало известно, что Нацсовет принял решение о лишении «112 Украина» лицензий на вещание.

Телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK связывают с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, которого критикуют за тесные связи с российским президентом. Украинские власти обвиняют каналы в трансляции пророссийских позиций. В конце 2018 года «112 Украина» и ZIK были приобретены украинским политиком и экономистом Тарасом Козаком, который с 2014-го заседает в Верховной Раде как депутат от партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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