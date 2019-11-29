В партии Зеленского решили «приглушить» свободу слова

На Украине необходимо «приглушить» свободу слова. С таким заявлением в эфире «Настоящего времени» выступила бывшая журналистка и депутат от президентской партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

Свою точку зрения депутат выразила, комментируя обыски, прошедшие у активистки и ветерана антитеррористической операции в Донбассе Маруси Зверобой, которая ранее высказывала угрозы в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, она допустила, что найденное у Зверобой оружие может быть связано с этими угрозами.

Василевская-Смаглюк считает, что свобода слова на Украине «настолько сильна», «что ее пора бы уже приглушить». Она также отметила, что сделать это необходимо «из уважения к институту президентства», порекомендовав противникам власти «фильтровать свою речь».

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Скандальные заявления Маруси Зверобой были сделаны в конце октября на YouTube-канале депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Софии Федины. В видео под названием «Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний...» Зверобой нецензурно критикует политику президента, после чего перечисляет ситуации его возможной смерти.

28 ноября в связи с произошедшим сотрудники Государственного бюро расследований и бойцы подразделения Службы безопасности Украины «Альфа» провели обыск в доме Зверобой.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила президента Зеленского и депутатов партии «Слуга народа» в уничтожении свободы слова в стране. Оппозиция заявила, что действия украинской власти скоординированы для «расправы» над деятельностью неподконтрольных им СМИ.

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