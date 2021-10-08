Обнародованы результаты вскрытия умершего депутата Верховной Рады

На шее депутата Верховной Рады Украины, которого исключили из партии Владимира Зеленского «Слуга народа», Антона Полякова, умершего минувшей ночью в такси, обнаружили ссадины в виде полос. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на сотрудников полиции.

По информации правоохранителей, судмедэксперты предварительно связывают полосы со следами от цепочки, которая могла впиться в кожу, когда находящегося без сознания мужчину вытаскивали из машины.

Позже Киевская городская прокуратура обнародовала первые результаты вскрытия. Как сообщила пресс-служба ведомства, смерть Полякова наступила от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. Уточняется, что следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

Некоторые подробности рассказал таксист, подвозивший Полякова. По словам гражданина Азербайджана Эльмира М., он увидел Полякова качающимся из стороны в сторону. Водитель добавил, что депутата постоянно рвало, и он явно был пьян. Работники скорой пытались откачать политика в течение 30 минут, но не смогли его реанимировать.

Депутат Галина Янченко в Facebook написала, что, помимо рвоты, перед смертью у Полякова появились сильные судороги.

Утром 8 октября стало известно о смерти Антона Полякова. Сотрудники министерства внутренних дел открыли уголовное дело по факту смерти с пометкой «естественная смерть».

5 октября, за три дня до смерти, член депутатской группы «За будущее» Поляков обвинил народных депутатов от партии президента Украины Владимира Зеленского в получении взяток за поддержку закона об олигархах.