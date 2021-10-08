Зеленского назвали «приговором» для украинского народа

Бывший украинский народный депутат Анна Герман в эфире телеканала «НАШ» назвала президента страны Владимира Зеленского «приговором для всей Украины».

«Когда Зеленский провозглашал, что он приговор для Порошенко, но он оказался приговором не для Порошенко, а стал приговором для всего украинского народа, всей Украины и для украинской перспективы, потому что приговор его очень строгий», — заявила экс-нардеп. Она также добавила, что при нем украинцы стали нищими, а грядущая зима, благодаря его действиям, станет «холодной и голодной».

«Бесправие, нищенство, холод и голод — вот какой приговор оказался», — подытожила политик. Кроме того, она отметила, что в стране существуют двойные стандарты, где на одних нарушителей сразу реагируют, а на других не обращают внимания.

Ранее отправленный в отставку с поста спикера Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о наличии президентских амбиций. По его словам, он планирует создать собственный политический проект в том случае, если увидит доверие со стороны сограждан.