Отправленный в отставку спикер Рады захотел стать президентом

Отправленный в отставку с поста спикера Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о наличии президентских амбиций. Его слова в эфире телеканала «Украина 24» приводит РИА Новости.

Политик ответил на вопрос о том, захочет ли он создать собственный политический проект. По его словам, он будет делать это в случае, если увидит доверие со стороны граждан Украины. «По состоянию на сегодня кампании нет, но многие эксперты, в том числе и уважаемые представители СМИ, говорили следующее: еще ни разу в истории нашего государства не было случая, чтобы глава Верховной Рады стал президентом», — сказал Разумков.

Бывший спикер Рады подчеркнул, что «амбиции точно есть». «Если бы их не было, я бы не занимался политикой и я бы не шел иногда против системы», — сказал он, добавив, что не видит законных оснований в том, что его лишили депутатского мандата.

7 октября за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента проголосовали 284 депутата, из них 215 — из фракции правящей партии «Слуга народа». Два дня назад его отстранили от ведения заседаний Верховной Рады.

Офис президента Украины начал готовиться к отставке Разумкова в сентябре. Поводом для недовольства стало решение спикера направить законопроект об олигархах, который президент Владимир Зеленский лично внес в Верховную Раду, на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Кроме того, Разумков критиковал закрытие оппозиционных изданий и телеканалов.