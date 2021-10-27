Глава ДНР рассказал о втором ударе украинского беспилотника по нефтебазе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о втором ударе украинского беспилотника по нефтебазе. Фрагмент его интервью в среду, 27 октября, опубликован в Telegram-канале Ольги Скабеевой.

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«Мы видим уже второй день попытки опять взорвать нефтебазу в Донецке. Мы видели сегодняшние сообщения о беспилотнике, который не долетел буквально считанные метры и подорвался возле нефтехранилища. Но был еще и вчера беспилотник, который удалось сбить нашим подразделениям», — заявил Пушилин.

По его словам, Украина сознательно идет на провокации, чтобы развязать полномасштабные боевые действия.

Ранее представитель ДНР в минской подгруппе по безопасности Алексей Никоноров сообщил, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Кировском районе Донецка. Дрон упал на одну из цистерн, но сдетонировал только при попытке обезвредить взрывчатку. Жертв и масштабных разрушений не было.

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. ДНР заявила, что Украина пыталась захватить село Старомарьевка. Киев отрицал это. Позднее стало известно, что на этом участке Украина впервые задействовала в бою турецкий беспилотник Bayraktar.