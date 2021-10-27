Бывший СССР
 
Последние новости
Полпред Путина отправил бригаду к губернатору из-за не понравившихся ответов
Паук поселился в ухе у женщины
Полковника МЧС заподозрили в махинациях с ремонтом пожарных машин
Матвиенко предложила бороться с «безнравственными передачами» на российском ТВ
Россияне массово признались в желании отправиться в путешествие на Новый год
Крупнейшие алкосети Москвы пообещали работать в выходные
Французы заявили о вымирании белых христиан в Европе из-за исламской миграции
Путин заявил о стремлении России обеспечить взаимное признание вакцин
Путин заявил о готовности делиться с другими странами опытом борьбы с пандемией
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава ДНР рассказал о втором ударе украинского беспилотника по нефтебазе

Глава ДНР Пушилин: Украина дважды пыталась взорвать нефтебазу в Донецке
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о втором ударе украинского беспилотника по нефтебазе. Фрагмент его интервью в среду, 27 октября, опубликован в Telegram-канале Ольги Скабеевой.

«Мы видим уже второй день попытки опять взорвать нефтебазу в Донецке. Мы видели сегодняшние сообщения о беспилотнике, который не долетел буквально считанные метры и подорвался возле нефтехранилища. Но был еще и вчера беспилотник, который удалось сбить нашим подразделениям», — заявил Пушилин.

По его словам, Украина сознательно идет на провокации, чтобы развязать полномасштабные боевые действия.

Ранее представитель ДНР в минской подгруппе по безопасности Алексей Никоноров сообщил, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Кировском районе Донецка. Дрон упал на одну из цистерн, но сдетонировал только при попытке обезвредить взрывчатку. Жертв и масштабных разрушений не было.

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. ДНР заявила, что Украина пыталась захватить село Старомарьевка. Киев отрицал это. Позднее стало известно, что на этом участке Украина впервые задействовала в бою турецкий беспилотник Bayraktar.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украина обвинила ДНР в сбрасывании неизвестных взрывных устройств с беспилотника
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в ДНР
Украина впервые задействовала турецкий беспилотник в бою в Донбассе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0230 августа

«Люди бежали в панике»

Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
10:2326 октября

Белорусские силовики задержали сына губернатора Витебской области

09:4926 октября

Украине пришлось закупать медицинский кислород в Польше

09:2926 октября

На Украине зафиксировали самую опасную мутацию коронавируса

Бывший СССР00:0125 августа

Крымские посиделки.

На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым?
09:1226 октября

Украинский военный подорвался на неизвестном устройстве в Донбассе

07:3826 октября

Парализованная женщина несколько дней провела в квартире с умершим мужем

04:4126 октября

На Украине пословицей описали способ втереться в доверие к России

Бывший СССР00:0119 августа

А в Киеве дядька.

30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
02:4026 октября

Украинцев призвали готовиться к голоду и смерти

02:1826 октября

На Украине заявили о «газовом надувательстве» со стороны партнеров

01:4926 октября

На Украине признали неспособность предложить что-либо НАТО

Россия
«Девушки сбегали из дома и кончали с собой»
Почему подростковые беременности в России так часто заканчиваются трагедиями?
«Жизнь моего сына в смертельной опасности»
Этого ребенка спасут дорогие лекарства. Нужна ваша помощь
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Российская экономика лишится миллиона россиян
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
СберБанк опубликовал график работы в период нерабочих дней
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
«Мемная» криптовалюта обновила исторический рекорд
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Курс биткоина рухнул
Все материалы
Силовые структуры
На сломавшего российскому школьнику позвоночник охранника завели уголовное дело
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Россиянка решила отомстить подруге и организовала ее изнасилование
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Кудрявцева оценила насмешку Навки над мужской художественной гимнастикой
Александра Трусова«Есть гордость за наших девочек»
Российские фигуристы выиграли два золота на этапе Гран-при в США
Киберспорт захотели включить в программу Олимпиады
Газ в пол.
«Росгонки» организует в Сочи главный международный турнир среди кузовных авто
Двукратный чемпион НБА перебрался в Россию
Партнерский материал
Лучшее футбольное воскресенье года.
«Зенит» — «Спартак», «класико», Клопп против Сульшера и топ-матч в Серии А
Черный Федор назвал Емельяненко величайшим тяжеловесом в MMA
Все материалы
Культура
Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора
Умер Александр Рогожкин.
Он снял «Особенности национальной охоты» и был самым народным режиссером 1990-х
Названы дата и место похорон режиссера Александра Рогожкина
«Земля, одержимая демонами»
Как после Второй Мировой войны Германия поверила в колдовство и злых духов
Подруга Светличной рассказала об уже случавшихся исчезновениях актрисы
Не очень страшное кино.
В прокат вышло новое продолжение культового хоррора «Хэллоуин». Что с ним не так?
Дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова стала «Принцессой цирка»
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников высказался об устремившихся в Турцию и Египет россиянах
Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми.
О чем рассказали внутренние документы соцсети?
Бой Емельяненко — Джонсон набрал на Okko более 5 600 000 просмотров
«Мои руки в крови»
Тысячи людей страдают и умирают из-за постов в соцсетях. Почему никто не хочет им помочь?
Доктор Мясников дал совет любителям сладкого
Почему всё больше людей в мире чувствуют страх и одиночество
 
Мат в онлайн-кинотеатрах предложили запретить
Все материалы
Ценности
Здоровье россиян попало под угрозу из-за мастеров салонов красоты на локдауне
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Походку жены Моргенштерна на модном показе раскритиковали в сети
Раскрыта разница между мужским и женским шопингом
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала идеальную еду на завтрак
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Бедные рыбаки поймали рыбу ростом с человека и продали ее за 3,5 миллиона рублей
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Переехавшая за границу россиянка назвала удивительную особенность иностранцев
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Невеста нашла обидный способ сообщить о свадьбе неприглашенным родственникам
Все материалы
У нового Toyota Crown появится версия для плохих дорог
Все подробности о Range Rover пятого поколения
Внедорожник получил новое шасси, турбомотор BMW и семиместный вариант
Fiat показал два новых микроавтобуса на платформе Peugeot
Видео: cамый дорогой Land Cruiser
Новый спортивный Land Cruiser 300 GR Sport: что с ним не так?
Hyundai Creta получила новую версию в России
У нас их нет: странные и крутые Тойоты со всего мира
Рамный минивэн, «чужой» кроссовер и внедорожник-выживальщик
Представлен «заряженный» Chevrolet Corvette Z06
Все материалы
Среда обитания
Дороги в Германии начнут строить при помощи собак
Туда и обратно.
Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию?
Россиянам назвали необязательные услуги при оформлении ипотеки
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Австралию решили засудить за нежелание спасать планету
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Японский гигант выпустит безопасные для планеты корабли
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
История в кадрах:
как зарождались первые показы фильмов в России и кто стал пионером отечественного кинопроизводства
«Дух победителей покинул их навсегда»
Почему немцам не удалось разгромить советские войска в битве за Сталинград?
«Рукописи не горят»:
почему роман русского писателя стал одной из самых популярных экранизаций в мире?
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
Все материалы