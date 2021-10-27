Украина обвинила ДНР в сбрасывании неизвестных взрывных устройств с беспилотника

Штаб ООС: противник в Донбассе сбросил с дрона неизвестные взрывные устройства

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины обвинил вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в сбрасывании неизвестных взрывных устройств с беспилотника. Оперативная сводка ведомства публикуется в Facebook.

В сообщении сказано, что с начала суток 27 октября противник в Донбассе четыре раза нарушил режим прекращения огня, дважды использовав запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Возле населенного пункта Гранитное в Донецкой области зафиксированы два обстрела из артиллерии калибра 122 миллиметров и минометов калибра 120 миллиметров.

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«Кроме того, у Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата осуществили сброс неизвестных взрывных устройств», — утверждают в штабе.

Обстановка в Донбассе обострилась во вторник, 26 октября. Власти ДНР заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались захватить село Старомарьевка, которое входит в состав Гранитненского сельского совета. В Киеве это отрицали и утверждали, что противник на этом участке нарушил перемирие. Позднее стало известно, что возле Гранитного ВСУ впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar.

Луганск заявил, что за сутки украинские военные нанесли более 110 ударов по республикам Донбасса, использовав тяжелую ствольную артиллерию, минометы и БМП. ДНР сообщила, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Кировском районе Донецка.