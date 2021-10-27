Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в ДНР

Украинские военные с помощью кустарного беспилотника нанесли удар по нефтебазе в Донецке

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в минской подгруппе по безопасности Алексей Никоноров, передает «Донецкое агенство новостей».

По его словам, украинские военные попытались нанести удар по нефтебазе с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), к которому было прикреплено самодельное взрывное устройство (СВУ). Никоноров отметил, что дрон упал на одну из цистерн, но сдетонировал только при попытке обезвредить взрывчатку, запрограмированную на подрыв в определенное время. Подчеркивается, что жертв и масштабных разрушений нет.

В Telegram-канале WarGonzo отметили, что атака была совершена с помощью кустарного беспилотника, собранного из подручных средств. Подобный вывод был сделан, исходя из фото обломков БПЛА, обнаруженных рядом с цистерной.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar TB2. По словам журналиста Юрия Бутусова, с помощью управляемой бомбы дрон уничтожил «российскую гаубицу».