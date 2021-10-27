ВСУ сообщили о потерях из-за массированных обстрелов в Донбассе

В ООС сообщили, что из-за обстрелов в Донбассе погиб один украинский военный

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) за минувшие сутки как минимум 13 раз нарушили режим перемирия в Донбассе, используя тяжелую артиллерию для обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Сообщение об этом появилось на странице в Facebook Операции объединенных сил (ООС) страны.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

По данным командования, как минимум шесть из 13 эпизодов сопровождались массированным огнем из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. В частности, под Гранитным, Новозвановкой и Крымским была применена 122-милиметровая артиллерия, под Троицким — противотанковый ракетный комплекс, в районе Зайцево — гранатометы различных систем.

Отмечается, что из-за обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один оказался ранен. «Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — говорится в сообщении. Сведений о предполагаемых потерях со стороны Народной милиции ДНР и ЛНР военные не приводят.

Ранее стало известно, что позиции и населенные пункты ЛНР и ДНР за минувшие сутки, 26 октября, подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины как минимум 110 раз. Под огонь попали населенные пункты Новомарьевка, Яковлевка, Тельманово, Докучаевск, Гольмовский. В результате обстрелов оказались обесточены три котельные «Донбасстеплоэнерго», тысячи жителей Горловки остались без отопления.