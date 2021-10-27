Лавров предостерег вооружающих Украину после применения беспилотников в Донбассе

История с применением Украиной нового турецкого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2 в Донбассе будет сигналом для тех, кто вооружает Киев. С таким предостережением выступил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров также отметил, что Россия проверяет информацию о применении беспилотников на территории Донбасса.

Как сообщил источник в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), при первом применении украинской стороной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе никто не пострадал. По его словам, удар был нанесен точечно. Повреждений гражданских объектов, расположенных близ поселка Гранитное, также не зафиксировано.

Ранее генштаб ВСУ подтвердил применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar TB2 в Донбассе. Позже кадры первого применения БПЛА были размещены в сети. В пресс-службе ВСУ заверили, что турецкий беспилотник не пересекал линию соприкосновения. Утверждается, что управляемой бомбой он уничтожил гаубицу на позициях самопровозглашенных республик.