Украинский посол призвал Берлин после слов о Bayraktar поставить Москву на место

Посол Украины в ФРГ Мельник о мнении по Bayraktar: Берлин должен поставить Москву на место

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев «решительно отвергает» высказывание представителя немецкого МИД насчет удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar в Донбассе, вместо выражения обеспокоенности ситуацией Берлин должен поставить Москву на место. Его комментарий приводит Bild.

Так Мельник прокомментировал заявление представителя МИД ФРГ Андреа Зассе, которая сообщила, что Германия в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar. По ее словам, Берлин обвиняет «все стороны» конфликта в использовании БПЛА, так как по Минским соглашениям их могут применять только наблюдатели ОБСЕ.

Мельник в ответ заявил, что Украина имеет законное право на самооборону. По мнению посла, вместо выражения обеспокоенности Берлин должен удвоить усилия по организации встречи в «нормандском» формате и «поставить Москву на место».

Ранее полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев отказался прояснить ситуацию с применением Bayraktar в Донбассе.

26 октября Вооруженные силы Украины впервые задействовали в боевых действиях Bayraktar, в сети появились кадры с ударами дрона. Позже украинские СМИ сообщали, что министр обороны Украины Андрей Таран опроверг использование беспилотника. «На видеозаписи четко видно, что сработал заранее заложенный инженерный заряд, а не боеприпас беспилотника», — якобы заявил он.