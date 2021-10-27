Украина отказалась прояснить ситуацию с применением Bayraktar в Донбассе

Полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев отказался прояснить ситуацию с применением турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Грызлова, боевое использование летательного аппарата стало одной из тем обсуждения в ходе встречи Трехсторонней контактной группы, однако украинская сторона уходила от ответа и игнорировала просьбы представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прояснить ситуацию.

«Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение Минских соглашений и договоренностей о Мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией», — заключил полпред.

26 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые задействовали в боевых действиях Bayraktar. В сети появились кадры с ударами дрона. Позже украинские СМИ сообщали, что министр обороны Украины Андрей Таран опроверг использование беспилотника. «На видеозаписи четко видно, что сработал заранее заложенный инженерный заряд, а не боеприпас беспилотника», — якобы заявил он.