Министр обороны Украины опроверг использование турецкого беспилотника в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Таран опроверг сообщения о том, что накануне, 26 октября, Киев впервые задействовал в боях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Слова главы военного ведомства передает портал «Диалог».

«Украина еще ни разу не использовала в конфликте на Востоке Украины ударные беспилотники Bayraktar. (...) Видео, которое распространяется в СМИ — фейк пророссийских наемников. На видеозаписи четко видно, что сработал заранее заложенный инженерный заряд, а не боеприпас беспилотника», — отреагировал на случившееся Таран.

Он также добавил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводят тренировки с турецкими ударными дронами. По словам министра, военные на тренировках показывают лучшие результаты, чем были продемонстрированы на кадрах с Bayraktar.

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Таран заявил, что с помощью подобных видео Москва пытается обвинить Киев в нарушении Минских договоренностей, и назвал видео постановочным. Обстоятельства появления соответствующего видео в сети уже расследуется, сообщил глава Минобороны Украины.

При этом применение беспилотника подтвердили в Генштабе Украины. Как заметил в своем Telegram-канале военный журналист «Комсомольской правды» Александр Коц, Таран дал комментарий еще до заявления Генштаба. «Хорош же там министр, который не в курсе, чего у него в войсках происходит», — подытожил репортер.

Обстановка в Донбассе обострилась во вторник, 26 октября. Власти непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что подразделения ВСУ пытались захватить село Старомарьевка, которое входит в состав Гранитненского сельского совета. В Киеве это отрицали и утверждали, что противник на этом участке нарушил перемирие. Позже стало известно, что возле Гранитного ВСУ впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar. В сети появились кадры с ударами дрона.