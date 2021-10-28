Киев обвинили в провокациях боевых действий в Донбассе

Полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов заявил, что вся ответственность за обострение ситуации в Донбассе лежит на украинской стороне. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению политика, официальный Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.

Турецкие Bayraktar в Донбассе

По итогам заседания контактной группы, Грызлов доложил, что украинская делегация отказалась отвечать на вопрос применения ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar в Донбассе.

Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной БПЛА в нарушение минских соглашений и договоренностей о Мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией Борис Грызлов об итогах заседания контактной группы

Затем представители Киева все же подтвердили, что приказ на использование техники, запрещенной Минскими соглашениями, отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, подчеркнул полпред.

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26 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые задействовали в боевых действиях Bayraktar. В сети появились кадры с ударами дрона.

Позже украинские СМИ сообщали, что министр обороны Украины Андрей Таран опроверг использование беспилотника. По его словам, с помощью подобных видео Москва пытается обвинить Киев в нарушении Минских договоренностей. «На видеозаписи четко видно, что сработал заранее заложенный инженерный заряд, а не боеприпас беспилотника», — якобы сказал он.

Применение беспилотника подтвердили в Генштабе Украины. Как заметил в своем Telegram-канале военный журналист «Комсомольской правды» Александр Коц, Таран дал комментарий еще до заявления Генштаба. «Хорош же там министр, который не в курсе, чего у него в войсках происходит», — подытожил репортер.

Гуманитарный вопрос «в тупике»

После переговоров с официальным Киевом Грызлов обвинил Украину в стремлении завести переговоры по гуманитарным вопросам в тупик.

Он напомнил, что представители Донецка и Луганска предложили вернуть к переговорному процессу по гуманитарным вопросам главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

По их мнению, Медведчук способен вести продуктивный диалог и добиваться взаимовыгодных результатов, в то время как нынешние украинские представители окончательно завели переговоры по всему гуманитарному треку, в том числе по открытию новых КПВВ и обмену удерживаемых лиц, в полный тупик Борис Грызлов об итогах заседания контактной группы

Такой же вывод сделал Грызлов и по итогам заседания контактной группы 15 сентября. По мнению полпреда, Украина «продолжает скрывать от Донецка и Луганска свою позицию по политическому урегулированию».

«Представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами, вместо этого пытаясь диктовать состав делегаций Донецка и Луганска, — утверждает Грызлов. — Таким образом, полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения».

Обострение ситуации

26 октября министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку захватить село Старомарьевка, которое входит в состав Гранитненского сельского совета.

В тот же день представитель ДНР сообщил, что ВСУ открыли минометный огонь по окрестностям села Новая Марьевка Тельмановского района на юге ДНР.

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21 октября ВСУ обстреляли западные окраины Донецка из тяжелой артиллерии калибра 122 и 152 мм. В результате обстрела ранения получили 11-летняя девочка и 18-летняя девушка.

По словам главы внешнеполитического ведомства ДНР, подобные провокации со стороны Киева недопустимы, и призвала участников конфликта вернуться к дипломатическому урегулированию. О том, какая обстановка в населенном пункте сейчас, Никанорова не уточнила.

Обострение ситуации в Донбассе началось в начале октября после задержания Киевом представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Луганск потребовал освобождения офицера, но украинская сторона заверила, что задержанный проводил слежку за позициями ВСУ. С тех пор диалог Киева и ЛНР в «минском формате» был приостановлен.