Украинский Bayraktar заметили направляющимся в сторону Донбасса

Беспилотник Bayraktar Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили направляющимся в сторону Донбасса. Об этом сообщает в среду, 27 октября, Telegram-канал «Милитарист» со ссылкой на данные онлайн-трекера Flightradar24.

По данным Telegram-канала WarGonzo, пока неизвестно, какой именно беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был замечен: разведывательный или ударный.

26 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar. В сети появились кадры с ударами дрона.

Позже на сайте украинского СМИ «Диалог» появился материал о том, что министр обороны Украины Андрей Таран опроверг использование беспилотника. «На видеозаписи четко видно, что сработал заранее заложенный инженерный заряд, а не боеприпас беспилотника», — якобы заявил глава Минобороны.