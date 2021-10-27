Опровергавшее использование Bayraktar украинское СМИ заявило о взломе

Украинское СМИ «Диалог», выпустившее опровержение использования турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе, объяснило публикацию взломом. Заявление появилось на самом портале.

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«Хакеры использовали наш сайт для публикации фейкового опровержения новости о первом боевом применении на Донбассе БПЛА турецкого производства Bayraktar TB2. Сделали они это от имени министра обороны Андрея Тарана», — отмечает редакция.

В заявлении отмечается, что «первыми внимание на фейк обратили сепаратистские ресурсы Донбасса». «Очевидно, использование военными Украины на Донбассе "Байрактаров" стало болезненным ударом для оккупантов. Взлом нашего сайта для публикации фейка — тому подтверждение», — заключили авторы.

26 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar. В сети появились кадры с ударами дрона.

Позже на сайте «Диалог» появился материал о том, что министр обороны Украины Андрей Таран опроверг использование беспилотника. «На видеозаписи четко видно, что сработал заранее заложенный инженерный заряд, а не боеприпас беспилотника», — якобы заявил глава Минобороны.