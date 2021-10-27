Украинский военный погиб в Донбассе

Штаб ООС Украины сообщил о гибели военного в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщил о гибели военного в Донбассе. Вечерняя сводка 27 октября опубликована в Facebook.

В сообщении говорится, что противник с начала суток девять раз нарушил перемирие, дважды использовав запрещенное Минскими соглашениями оружие. В результате один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

«На вражеские вооруженные провокации наши защитники открывали огонь в ответ и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение», — утверждают в штабе.

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщают, что украинские войска 27 октября дважды нарушили режим тишины. Поселок Голубовское и село Смелое Славяносербского района были обстреляны из минометов и стрелкового оружия, передает «Луганский информационный центр».

26 октября в Донбассе обострилась обстановка. Украина впервые задействовала в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике утверждает, что украинские войска дважды пытались взорвать нефтебазу и заняли село Старомарьевка. Киев отрицает это.