Проведение саммита «нормандской четверки» по урегулированию конфликта в Донбассе будет иметь значение только после реализации Киевом тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе предыдущих встреч. С таким заявлением выступил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене.

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По его словам, на данный момент устраивать встречу в «нормандском формате» бессмысленно, особенно после инцидента с применением украинскими военными турецкого беспилотника. Дипломат добавил, что в сложившейся ситуации отчасти виноваты западные партнеры, которые активно милитаризуют Украину и потакают ее отказу от соблюдения Минских соглашений, что мешает решению конфликта внутри страны.

«Внешние кураторы вместо содействия реализации Минских соглашений выдают Киеву карт-бланш на продолжение их саботажа», — подчеркнул Лукашевич отсутствие осуждений действий Киева со стороны Германии и Франции. Постпред России при ОБСЕ также добавил, что текущая обстановка на Украине показала, что ее власти находятся под давлением разномастных национал-радикалов.

26 октября Вооруженные силы Украины впервые задействовали в бою турецкий беспилотник Bayraktar. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что жертв и повреждений гражданских объектов не зафиксировано. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Bayraktar Киеву могут привести к дестабилизации ситуации.

Обеспокоенность эскалацией напряженности на востоке Украины выразили Германия и Франция. При этом в МИД ФРГ указали, что в инциденте с беспилотником виноваты все участники конфликта.