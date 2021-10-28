На Украине заявили о законности применения турецких беспилотников в Донбассе

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкого производства Bayraktar законно и не нарушает положений Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, трансляция которого доступна на странице ведомства в Facebook.

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Речь идет об инциденте 26 октября, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в бою турецкий беспилотник Bayraktar. Тогда власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что данный акт нарушает пункт минского меморандума о запрете полетов боевой авиации и иностранных БПЛА вдоль линии соприкосновения.

Дипломат отметил, что при эксплуатации беспилотника были соблюдены все процедуры по обеспечению обороны украинской армии. Кулеба также заявил, что военные самопровозглашенных республик регулярно используют запрещенное соглашениями оружие, что приводит к гибели украинских солдат.

Глава МИД Украины также призвал давать объектную оценку событиям и не искажать контекст, так как это наносит ущерб имиджу республики.

Украина изначально заявляла, что закупает турецкие беспилотники для нанесения ударов по Донбассу. После инцидента официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Киев сознательно заводит в тупик переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, «чтобы просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем».

