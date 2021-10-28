Во Франции озаботились применением Киевом турецких беспилотников в Донбассе

МИД Франция озабочен информацией о применении Украиной в Донбассе турецкого беспилотника

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar в Донбассе вызывать серьезную обеспокоенность на фоне заявлений о необходимости мирного урегулирования конфликта. Озабоченность ситуацией на востоке Украины высказало Министерство иностранных дел (МИД) Франции.

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Речь идет об инциденте 26 октября, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в бою турецкий беспилотник Bayraktar. Тогда власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что данный акт нарушает пункт минского меморандума о запрете полетов боевой авиации и иностранных БПЛА вдоль линии соприкосновения.

«Мы обеспокоены возросшей интенсивностью боевых действий на востоке а также сообщением генштаба украинской армии о применении ударного беспилотника Bayraktar», — заявил официальный представитель МИД Франции. Он добавил, что нарушение Минских соглашений в будущем приведет к еще большей эскалации напряженности.

Ранее на применение БПЛА Киевом отреагировал Берлин. В МИД ФРГ заявили, что в данном случае виноваты все участники конфликта. Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба в ответ призвал объективно оценивать ситуацию и напомнил западным партнерам про право Украины на самооборону.