Во Франции озаботились применением Киевом турецких беспилотников в Донбассе

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar в Донбассе вызывать серьезную обеспокоенность на фоне заявлений о необходимости мирного урегулирования конфликта. Озабоченность ситуацией на востоке Украины высказало Министерство иностранных дел (МИД) Франции.
Речь идет об инциденте 26 октября, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в бою турецкий беспилотник Bayraktar. Тогда власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что данный акт нарушает пункт минского меморандума о запрете полетов боевой авиации и иностранных БПЛА вдоль линии соприкосновения.
«Мы обеспокоены возросшей интенсивностью боевых действий на востоке а также сообщением генштаба украинской армии о применении ударного беспилотника Bayraktar», — заявил официальный представитель МИД Франции. Он добавил, что нарушение Минских соглашений в будущем приведет к еще большей эскалации напряженности.
Ранее на применение БПЛА Киевом отреагировал Берлин. В МИД ФРГ заявили, что в данном случае виноваты все участники конфликта. Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба в ответ призвал объективно оценивать ситуацию и напомнил западным партнерам про право Украины на самооборону.