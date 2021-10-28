Применение Bayraktar в Донбассе сочли решением военных

Решение применить беспилотники Bayraktar в Донбассе приняли украинские военные без консультаций с политическим руководством страны. Об этом «Ленте.ру» рассказал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Политолог считает, что это было «рядовое военное решение», так как применение беспилотных аппаратов было единичным. «Это не масштабная операция и не атака по всем флангам на республики Донбасса», — подчеркнул он.

Бышок также считает, что в применении Bayraktar не нужно искать какого-либо политического жеста и политической подоплеки. «Не нужно звонить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, чтобы попросить разрешения подавить одну огневую точку», — сказал эксперт.

26 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые задействовали в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar. В сети появились кадры с ударами дрона.

Позже на сайте украинского СМИ «Диалог» появился материал о том, что министр обороны Украины Андрей Таран опроверг использование беспилотника. «На видеозаписи четко видно, что сработал заранее заложенный инженерный заряд, а не боеприпас беспилотника», — якобы заявил глава Минобороны.