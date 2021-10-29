Украина сообщила о полете беспилотника в Донбассе

Штаб ООС заявил, что беспилотник «Орлан-10» пересек линию соприкосновения в Донбасее

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщил, что зафиксировал полет беспилотника «Орлан-10», который пересек линию соприкосновения. Пресс-служба штаба опубликовала информацию в Facebook.

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Украинские военные утверждают, что 28 октября противник в Донбассе 14 раз нарушил перемирие, 29 октября — один раз. Обстрелы велись из гранатометов, минометов и крупнокалиберных пулеметов. Трое украинских военных ранены, двое из них госпитализированы.

«Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно, «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения», — сказано в сообщении.

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинские войска за сутки пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Смелое и Желобок, передает «Луганский информационный центр».

26 октября Вооруженные силы Украины впервые задействовали в бою турецкий беспилотник Bayraktar. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что жертв и повреждений гражданских объектов не зафиксировано. Россия назвала ситуацию в Донбассе тревожной.