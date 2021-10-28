Беспилотники Bayraktar сочли неспособными изменить военную обстановку в Донбассе

Применение турецких беспилотников Bayraktar Вооруженными Силами Украины (ВСУ) не сможет радикально изменить военную обстановку в Донбассе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Евгений Норин.

Норин счел, что в первую очередь ВСУ применили беспилотники, чтобы убедиться в их эффективности.

Он также подчеркнул, что военное давление на Донбасс со стороны Украины никогда не ослабевало и ВСУ всегда стремились к расширению спектра применяемых боевых системы. «Конечная цель — это возможность быстро нанести поражение республикам Донбасса — достаточно быстро, чтобы Россия или не успела вмешаться, или не сумела ему противостоять», —уверен эксперт.

Однако, Норин указал, что Bayraktar не является «супероружием, которое само по себе изменит ситуацию». «Боеспособность ополчения сейчас невысокая. Многие активные бойцы разъехались, кто-то ушел на гражданку, кто-то в ЧВК. У многих оставшихся энтузиастов давно наросла выученная беспомощность и апатия. Bayraktar не изменят радикально обстановку сами по себе, но да, их появление — это еще один фактор, играющий на руку противнику», — объяснил эксперт.

26 октября украинская армия впервые задействовала в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2 на линии соприкосновения в Донбассе. В ответ, власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что действия Украины нарушают пункт Минских соглашений о запрете полетов иностранных БПЛА вдоль линии соприкосновения.