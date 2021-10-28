В Европарламенте обвинили Украину в отказе от мира из-за использования Bayraktar

Украина отказывается от мирного урегулирования в Донбассе, применяя турецкие боевые беспилотные аппараты (БПЛА) Bayraktar. Об этом заявил член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра в интервью газете «Известия».

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«Во-первых, очевидно, что в Киеве нет заинтересованности в мирном решении конфликта. Во-вторых, Германия зашла в военно-технический тупик, отказавшись от вооруженных беспилотников», — заявил политик. По его словам, Берлин должен перестать критиковать Украину за применение БПЛА и задуматься о собственной обороне.

Ранее стало известно, что посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился реакцией Германии на применение беспилотника. Он заявил, что Киев имеет право на самооборону. По мнению дипломата, ФРГ стоит не осуждать Украину, а удвоить усилия по организации встречи в «нормандском» формате и «поставить Москву на место».

27 октября представитель МИД ФРГ Андреа Зассе сообщила, что ФРГ знает о применении украинскими военными беспилотника Bayraktar. Она добавила, что Германия обвиняет «все стороны» конфликта в использовании БПЛА, так как по Минским соглашениям их могут применять только наблюдатели ОБСЕ.

26 октября украинская армия впервые задействовала в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2 на линии соприкосновения в Донбассе. В ответ, власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что действия Украины нарушают пункт Минских соглашений о запрете полетов иностранных БПЛА вдоль линии соприкосновения.