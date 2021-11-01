Россия и США сочли необходимым продолжить контакты на высшем уровне

Россия и США считают необходимым продолжать контакты на высшем уровне, так как это важно для двусторонних отношений и диалога по международной проблематике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал, что Москва настроена продолжить контакты с Вашингтоном и по вопросам кибербезопасности. Он отметил, что закрытый режим переговоров способствует достижению результатов при российско-американской консультации.

Ранее советник Белого дома Энн Нюбергер участвовала в серии онлайн-встреч с коллегой из Кремля. В ходе переговоров американская сторона передала России имена и другую информацию о хакерах, устраивающих атаки на США. Вашингтон надеется, что в России после получения информации о киберпреступниках будут произведены аресты.