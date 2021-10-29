МИД России отреагировал на заявление Microsoft о связях СВР с хакерами

Обвинения, выдвинутые корпорацией Microsoft против Службы внешней разведки России (СВР), не имеют под собой оснований. Об этом заявили в департаменте информации и печати МИД России в комментарии РБК. Компания почитала, что СВР имеет связи с хакерской группировкой Nobelium.

«Прозвучавшие в опубликованном компанией Microsoft докладе умозаключения о "связях" российских спецслужб с одной из хакерских группировок стали очередным звеном в цепи необоснованных заявлений на тему угроз, которые якобы исходят от нашей страны в цифровом пространстве», — заявили в ведомстве.

При этом в МИД выразили поддержку построению прозрачной системы международной кибербезопасности. В департаменте отметили, что по вопросам межгосударственного сотрудничества по делу о группировке Nobelium Microsoft следовало обратиться к Национальному центру по компьютерным инцидентам (НЦКИ). Именно этот орган ответственен за реагирование на подобные инциденты.

Об атаке Nobelium в Microsoft сообщили 26 июля. По данным корпорации, киберпреступники попытались взломать ряд пользователей, в том числе IT-компании, правительственные учреждения, аналитические центры и финансовые сервисы. Хакеры сосредоточили свою атаку на США, Великобритании, Германии, Канаде и ряде других стран.