В МВД Германии не подтвердили кибератаку со стороны России

В МВД Германии не подтвердили информацию о предполагаемой кибератаке хакеров из России на инфраструктуру страны. Сведений пока недостаточно, рассказал на брифинге представитель ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

«Сообщения СМИ известны нам. Компетентные правоохранительные ведомства к настоящему моменту не имеют сведений о том, имела ли место масштабная хакерская атака», — приводит российское агентство его слова. Сотрудник МВД подтвердил, что произошла криминальная DDoS-атака на одного из поставщиков веб-услуг, ее удалось отразить.

Ранее в тот же день газета Bild со ссылкой на источники в разведке обвинила российских хакеров в новой масштабной кибератаке на инфраструктуру и банковские системы Германии.

По информации издания, за кибератаками стоит связанная с российскими властями группировка хакеров Fancy Bear. Bild утверждает, что Москва таким образом мстит за санкционную политику против России и стремится не допустить ужесточения ограничений против Белоруссии.

26 июня компания Microsoft сообщила о новой атаке хакерской группы Nobelium, которая якобы связана с Россией. По данным компании, киберпреступники атаковали IT-компании, правительственные учреждения, аналитические центры и финансовые сервисы. Они сосредоточили свою атаку на США, Великобритании, Германии, Канаде и других странах.

Недавно Берлин уже обвинял Москву в причастности к кибератакам на госструктуры страны. В марте 2021-го немецкая газета Spiegel писала, что спецслужбы Германии заявили об атаке группы хакеров Ghostwriter на семерых депутатов Бундестага и 31 депутата земельных парламентов. Немецкая сторона утверждала, что действиями злоумышленников руководила российская спецслужба Главного управления Генерального штаба (ГРУ). Москва обвинения опровергла.