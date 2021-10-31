Личные данные Трампа оказались в даркнете после атаки хакеров на ювелирный дом

Хакеры из якобы связанной с Россией группировки Conti похитили личные данные клиентов британского ювелирного дома Graff Diamonds. Об этом сообщает газета Mail on Sunday.

Хакеры уже слили 69 тысяч файлов об 11 тысячах клиентов. Предполагается, что теперь они потребуют выкуп в криптовалюте, чтобы дальше не раскрывать имеющуюся информацию.

По данным издания, после кибератаки в даркнете появилась конфиденциальная информация о бывшем президенте США Дональде Трампе, шейхе Дубая Мохаммеде бин Рашид аль-Мактуме, футболисте Дэвиде Бекхэме и ведущей Опре Уинфри.

Среди клиентов ювелирного дома — звезды мировой политики, спорта и шоу-бизнеса. Издание отмечает, что в числе звездных клиентов — актеры Алек Болдуин и Том Хэнкс. «Мы проинформировали тех лиц, чьи личные данные были затронуты, и рекомендовали им предпринять надлежащие шаги», — заявили в Graff Diamonds.

Ранее группировку Grief, которую называют состоящей из «русских хакеров», обвинили в кибератаке на крупную американскую организацию: Национальную стрелковую ассоциацию США, которая объединяет сторонников права граждан на хранение и ношение оружия. Отмечается, что злоумышленники разместили на своих ресурсах 13 файлов, большинство похищенных документов касаются грантов, финансируемых из бюджета ассоциации.