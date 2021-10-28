Создавшего фейковое госприложение хакера позвали на стажировку в министерство

На Украине создавшего фейк для подделки ковид-сертификатов хакера взяли на стажировку

На Украине хакера, создавшего фейковую копию госприложения «Дия» («Действие»), позволявшую подделывать сертификаты о вакцинации против коронавируса, взяли на стажировку в Министерство цифровой трансформации. Об этом сообщил в Facebook первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

«Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую "Дию". Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации. Молодому человеку предложили искупить свою вину и пройти стажировку в министерстве», — отметил он.

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Создатель подделки был задержан в Запорожье. С помощью фейкового приложения пользователи создавали поддельные копии паспортов, сертификатов о вакцинации, водительских прав и других документов.

Енин подчеркнул, что, несмотря на стажировку в министерстве, перед законом все равны, и хакеру предстоит нести ответственность по статье 358 УК Украины, которая предусматривает до двух лет ограничения свободы.

Ранее группировку Grief, причисляемую к «русским хакерам», обвинили в кибератаке на крупную американскую организацию. Отмечалось, что от их действий пострадала Национальная стрелковая ассоциация США, которая объединяет сторонников права граждан на хранение и ношение оружия.

