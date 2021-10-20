В Google заявили об атаке «русскоязычных хакеров» на YouTube-блогеров

Компания Google заявила, что предотвратила атаку «русскоязычных хакеров» на тысячи блогеров YouTube, передает РИА Новости.

Там рассказали, что противостояние фишинговой кампании ради получения денег от пользователей YouTube велось с конца 2019 года. Хакеры применяли вредоносную программу по получению доступа к cookie-файлам и паролям.

По словам представителей Google, набор в эту группу хакеров велся на русскоязычном форуме. Они заманивали блогеров при помощи ложных сообщений о сотрудничестве — рекламе антивирусных программ, музыкальных проигрывателей, онлайн-игр или программам для видеомонтажа. После того как YouTube-канал попадал в руки злоумышленников, его продавали на черном рынке или использовали для махинаций с криптовалютой.

Google удалось заблокировать 1,6 миллиона фишинговых сообщений и восстановить почти все пострадавшие аккаунты — около четырех тысяч. К расследованию атаки подключено Федеральное бюро расследований США.

