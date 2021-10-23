Facebook обвинила украинца в краже личных данных 178 миллионов пользователей

Американская компания Facebook подала иск против жителя Украины, обвинив его в краже личных данных 178 миллионов пользователей, заявление было направлено в суд по северному округу штата Калифорния, передает ТАСС.

Отмечается, что с января 2018 по сентябрь 2019 года Александр Солонченко, известный в Сети под никнеймом Solomame, получил доступ к указанному количеству аккаунтов и телефонных номеров. Для этого он применял специальное программное обеспечение, которое автоматически направляло людям запросы через приложение Messenger, указано в жалобе.

Материалы по теме «У нас были цели в России» Хакеры из Ирана слили данные сотен тысяч россиян. Кто они и почему их ненавидят США? «Нами манипулируют» Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?

В Facebook добавили, что в мае 2021 года украинец продал украденные данные на специализированном онлайн-форуме. Хакера также обвиняют в том, что он бесплатно разместил на портале данные 10 миллионов клиентов «Приватбанка» и некой французской аналитической фирмы.

В иске подчеркивается, что Солонченко нарушил правила и условия предоставления услуг платформы. Компания рассчитывает, что суд обяжет мужчину возместить ущерб и наложит запрет на использование сервисов.

Ранее сообщалось, что данные более чем полутора миллиардов пользователей Facebook попали в сеть и продаются на популярном хакерском сайте. На форуме оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID юзеров социальной сети, их геолокации. По данным Telegram-канала Mash, это самый большой и значительный «слив» данных Facebook за всю историю.

