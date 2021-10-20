В Великобритании компании Facebook назначили многомиллионный штраф. Об этом сообщается на официальном сайте государственного сектора Соединенного Королевства со ссылкой на Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

Британский регулятор обязал компанию Facebook выплатить штраф в размере 50,5 миллионов фунтов (почти пять миллиардов рублей) за отказ предоставлять подробную информацию о покупке компанией сервиса для поиска и хранения анимаций Giphy. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании считает, что слияние может нанести ущерб конкуренции между платформами социальных сетей.

«Facebook был предупрежден о том, что отказ предоставить нам важную информацию является нарушением закона, но даже после проигрыша двух апелляций компания продолжала игнорировать свои юридические обязательства», — заявили в Управлении по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

Представители органа надзора также отметили, что это первый случай, когда компания намеренно игнорирует требование регулятора, несмотря на многочисленные предупреждения. «Это должно служить предупреждением для любой компании, которая считает, что она выше закона», — заключили в Управлении.

Ранее компания Facebook согласилась выплатить штраф в миллионы долларов за дискриминацию американских работников в рамках урегулирования претензий Минюста США.