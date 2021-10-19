Компания Facebook согласилась выплатить штраф в миллионы долларов за дискриминацию американских работников в рамках урегулирования претензий Минюста США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт американского ведомства.

«В рамках соглашения Facebook выплатит гражданский штраф в размере 4,75 миллиона долларов и до 9,5 миллиона долларов имеющим на это право жертвам предположительной дискриминации», — говорится в официальном заявлении.

В Минюсте отметили, что это самый крупный штраф за всю 35-летнюю историю применения антидискриминационного положения закона об иммиграции и гражданстве.

В декабре 2020 года сообщалось, что Минюст США подал в суд на Facebook за дискриминацию американских работников. В иске утверждалось, что компания «отказалась нанимать квалифицированных и доступных работников из США более чем на 2,6 тысяч должностей, которые Facebook вместо этого зарезервировала для обладателей временных виз».